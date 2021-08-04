РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Свыше 30 нарушителей правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД Подольска за 2 недели в ходе рейдов «Встречная полоса», сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

С 18 июля по 1 августа на территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск с целью предупреждения и снижения аварийности, дорожно-транспортного травматизма, проводилось профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

За время проведенных мероприятий автоинспекторами привлечено к ответственности 33 водителя.

Выезд на полосу встречного движения является достаточно опасным маневром, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами дорожного движения, он является чрезвычайно опасным и подвергает опасности жизнь всех участников.