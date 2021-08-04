РИАМО - 4 авг. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии с автобусом на Боровском шоссе, в которой пострадали 13 человек, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На 29 км Боровского шоссе водитель рейсового автобуса не справился с управлением при перестроении и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП пострадали 13 пассажиров автобуса. Пострадавших доставили в больницу. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, его доставили в медучреждение на вертолете. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Водитель автобуса задержан и сейчас находится в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве. Начато предварительное расследование по данному делу.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>