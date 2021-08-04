РИАМО - 4 авг. На территории Серпуховского историко-художественного музея 7 августа в 18:00 начнется оpen-air фестиваль «Музей под звездами». Мероприятие пройдет в четвертый раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу и образовательные площадки. Так, двор музея станет пространством для диалога искусств, где будет играть музыка, выступят хореографические коллективы и танцевальные студии.

Также заработают ярмарка мастеров и гастрономические точки, пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Еще можно будет поучаствовать в лотерее, посмотреть интересные фильмы. Каждый из посетителей найдет себе занятие по душе.

Юных художников пригласят принять участие в конкурсе детского рисунка «ART-прищепка». Музейный двор станет профессиональной студией с яркими фотозонами, а для любителей музыки весь вечер будет работать центральная сцена.

В 20:40 в рамках летнего кинотеатра «САД: Синема. Арт. Двор» маленьким киноманам покажут фильм «Гора самоцветов», а в 21:15 продемонстрируют киноленту «Поллок» (экранизация биографии американского художника Джексона Поллока).