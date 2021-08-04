РИАМО - 4 авг. Свыше 52 тыс. поездок совершили пассажиры по льготам и скидкам на коммерческих маршрутах в рамках пилотного проекта, который стартовал в Подмосковье 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

21% от общего числа – совершено по льготным картам и «Стрелке». Чаще всего жители оплачивали проезд по социальной карте Московской области – свыше 34 тыс. человек, картой «Стрелка» - более 16 тыс. пассажиров и «Стрелкой учащегося» - порядка 2,1 тыс. человек.

Больше всего пассажиров воспользовались льготами и скидками на коммерческих маршрутах в Одинцовском округе – свыше 17 тыс. человек, в Люберцах 12 тыс., в Чехове более 9 тыс. пассажиров. Самыми популярными маршрутами стали № 9 ул. Шибанкова - ст. Нара - ул.Латышская, №7 Юность - ст. Нара - ул. Шибанкова, № 11 м/р Кутузовский - ст. Одинцово – Больница.

«Мы видим, что предоставление льготного проезда и системы лояльности на пилотных коммерческих маршрутах востребовано у жителей. Пассажиропоток на этих маршрутах ежедневно растет, в том числе за счет льготных категорий граждан. В транспортном обслуживании пилотных маршрутов задействовано более 680 автобусов», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, каждый день идет контроль на маршрутах за корректной работой валидаторов и предоставлению льготного проезда, возможностью оплаты «Стрелкой».

1 августа на более 140 коммерческих маршрутах Подмосковья стали доступны бесплатный проезд и льготы для отдельных категорий граждан по соцкарте Московской области и льготной «Стрелке», а также система лояльности по «Стрелке» - от 7 до 35%, «Стрелке учащегося» - от 50% до 99%.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева пилотный проект по предоставлению льгот и скидок на коммерческих маршрутах запустили в Одинцовском округе, Люберцах, Ленинском округе, Наро-Фоминске и Чехове.