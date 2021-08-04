РИАМО - 4 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды и соседних муниципалитетов.

В ходе встречи рассматривался ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием региона и решением проблем, на которые чаще всего обращают внимание люди. В обсуждении приняли участие активные жители, общественные деятели и гражданские активисты.

«Самое дорогое, чего можешь добиться и в политике, и в жизни - это доверие, репутация. Очень важно, чтобы о переменах, которые мы обеспечиваем в нашем любимом Подмосковье, знали люди. Сегодня здесь представлены важные городские округа. Какие-то из них - ярко выраженные сельские, какие-то - индустриальные. Для нас крайне важно, чтобы на каждой территории мы делали именно то, что ждут люди. Я хочу поблагодарить вас за активность. Цель нашей встречи - быть единой командой», - сказал Воробьев.

Реальные действия

В ходе встречи были затронуты актуальные для ряда муниципалитетов проблемы. В частности, жители Серебряных Прудов обратили внимание на необходимость капитального ремонта Узуновской школы. Андрей Воробьев сообщил, что в региональных программах уже учтены мероприятия, в соответствии с которыми в образовательном учреждении впервые за 30 лет сделают капремонт.

Среди наиболее важных вопросов, которым необходимо уделить особое внимание в Серебряных Прудах - привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Губернатор ответил, что они будут вынесены на отдельное обсуждение с членами правительства Московской области.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы, связанные с капитальным ремонтом плотины и реконструкцией городской бани в Зарайске. А также вопросы по установке пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха, обустройству веломаршрута на набережной и очистке реки Гуслица в Егорьевске.

Очистка водоемов

По итогам ежегодного обращения губернатора к жителям Московской области «Перемены. То, что волнует людей» сформирована программа «100 прудов и озер». По поручению Андрея Воробьева в этом году проводится расчистка 22 водных объектов.

Комплекс работ включает уборку сухостойных деревьев в водоеме и по его берегам, ликвидацию незаконных водовыпусков и сливов, сбор мусора, в том числе и крупногабаритного. Информация об их местоположении и сроках проведения работ размещена на сайте министерства экологии и природопользования региона: https://mep.mosreg.ru/deyatelnost/okhrana-vodnykh-obektov.

В настоящее время продолжается формирование программы расчистки водных объектов на следующий год, ее итоговый перечень утвердят в октябре. Кроме этого, в рамках Президентского проекта «Экология» на территории Московской области в 2021-2022 гг. будет расчищена река Клязьма (25 км в Пушкино, Королеве, Мытищах), Воймега (7 км в Шатуре), Малаховское озеро (Люберцы).

По просьбам жителей

В ходе встречи жители обращались к губернатору с просьбой оказать содействие в решении других вопросов. В частности, речь шла о перспективах строительства нового детского сада и детской игровой площадки в городском округе Воскресенск, а также физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Луховицах.

Говорили и о реконструкции дороги для запуска автобусного маршрута к поликлинике, которая строится в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна.

Первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Никита Чаплин, отметил, что в настоящее время многие вопросы уже решаются.

«Подмосковье - территория ускоренного экономического и социального развития. Конечно, в разных округах перемены происходят с разной скоростью. Я рад, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обращает на это внимание и делает все возможное, чтобы положительные перемены происходили в каждом населенном пункте», - сказал Чаплин.

Он добавил, что по нескольким направлениям уже ведется работа. Так, в Луховицах рассматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а в Зарайске – реконструкция плотины через реку Осетр.

Первый зампред Мособлдумы отметил слова активистов из Коломны, Луховиц, Егорьевска, Зарайска и Воскресенска о развитии городских округов.

«Коломенцы говорили о реконструкции участка автодороги «Коломна-Озеры», чтобы можно было запустить автобусное сообщение из микрорайона Колычево. Активисты из Воскресенска обеспокоены состоянием дворов, егорьевцы предлагают создать программу по трудоустройству выпускников техникумов. Все идеи и предложения будут учтены при планировании предстоящей работы», - подчеркнул Чаплин.

Своевременная помощь

На встречу Андрей Воробьев пришел в браслете «Команда Губернатора #19», который подарили волонтеры в Серпухове. О добровольцах говорили и на этот раз.

«Я хотел бы отметить огромную поддержку, которую нам оказывают волонтеры «Единой России», начиная с прошлого года. В то время мы оказались заперты в своих квартирах. Молодые люди волонтерского центра ЕР практически мгновенно пришли на помощь», - отметил председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. о. Воскресенск Василий Дацюк.

Он рассказал, что активисты покупали для ветеранов лекарства, ходили в магазин и число волонтеров росло. Кто-то помогал пенсионерам, как тимуровец, а кто-то работал в больницах.

«Партия «Единая Россия» смогла применить весь свой опыт и организаторские способности, чтобы наладить волонтерскую работу во всех уголках Подмосковья. Добровольцы стали намного более организованными. Благодаря волонтерскому центру партии ребята могут правильно распределить время, чтобы пожилые люди могли получить поддержку в любое время суток, максимально быстро», - подчеркнул Дацюк.

Председатель совета ветеранов добавил, что никто из пенсионеров не остался без поддержки.

Все вопросы, с которыми жители обратились в адрес губернатора, взяты на особый контроль. Для их решения органам местного самоуправления будет оказана необходимая помощь со стороны правительства Московской области.

«Мы - одна команда, которая должна уметь добиваться результата. До сих пор у нас все получалось - то, что обещали, мы делаем. Понятно, что всегда хочется быстрее. Это еще более сложная задача. Но, я очень надеюсь, что совместно мы ее решим и обеспечим скорость перемен», - подчеркнул Воробьев.