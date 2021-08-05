РИАМО - 5 авг. Детский писатель Аркадий Гайдар зашел в первый попавшийся дом в Клину, остался там жить и нашел свою любовь. Сегодня этот серый «домик-крошечка в три окошечка» – музей писателя, где показывают его личные вещи и проводят очень интересные экскурсии.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут противоречивую историю участия совсем еще молодого Аркадия Голикова в Гражданской войне, поведают о создании самой знаменитой повести автора «Тимур и его команда», а также раскроют происхождение псевдонима Гайдар. Кроме того, речь пойдет о личной жизни писателя и его героической гибели.

1:35 — 4:58 Детство Гайдара

4:59 — 10:17 Как Гайдар проявил себя в Гражданскую войну

10:18 — 12:32 Откуда взялся псевдоним «Гайдар»

12:33 — 16:06 Личная жизнь писателя

16:07 — 18:12 Как появился «Тимур и его команда»

18:13 — 20:25 Великая Отечественная война

20:26 — 22:07 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.



Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».



Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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