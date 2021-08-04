РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Почти 380 л крови сдали доноры в отделении переливания крови в городской больнице №1 подмосковного Красногорска с начала года, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Мы отмечаем увеличение числа доноров. Если за весь прошлый год у нас было заготовлено около 550 л крови, то в этом году за первые 7 месяцев уже почти 380 л», - сказала заведующая отделением переливания крови Людмила Таран.

Она отметила, что специалисты благодарны донорам, которые откликаются и участвуют в спасении жизни пациентов, сдав свою кровь.

«Больница постоянно нуждается в крови и мы всегда рады видеть в нашем отделении доноров всех групп крови», - добавила Таран.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. Донором крови можно стать спустя 30 дней после введения второго компонента вакцины от Covid-19 и спустя 120 дней после перенесенного заболевания.

Отделение переливания крови Красногорской больницы №1 работает в будни с 9:00 до 12:00 и располагается по адресу: Красногорск, ул. Карбышева, 4. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(495)563-15-01.