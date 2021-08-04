РИАМО - 4 авг. В Ленинском городском округе 6 августа пройдет чествование российских пловцов, которые успешно выступили на Олимпиаде-2020 в Токио, церемония пройдет с поднятием триколора и гимном России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В округе будут праздновать победу двукратного олимпийского чемпиона, рекордсмена Олимпийских игр Евгения Рылова, серебряного призера Ивана Гирева и их наставника Андрея Шишина – заслуженного тренера России, мастера спорта по плаванию. Мероприятие состоится на территории Государственного исторического музея-заповедника Горки Ленинские.

Национальная сборная РФ была лишена возможности выступить на Олимпиаде под своим флагом и услышать гимн России. Спортсмены выступали в Токио под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна звучал фрагмент из концерта для фортепьяно с оркестром № 1 Петра Чайковского. Администрацией Ленинского округа было принято решение после возвращения спортсменов с Олимпиады воссоздать атмосферу церемонии награждения, но с ее обязательными атрибутами – поднятием российского триколора и исполнением государственного гимна РФ.

Спортсменов поздравит депутат Госдумы, олимпийский чемпион и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Ожидается, что в ходе церемонии по видеосвязи пловцов также поздравят именитые спортсмены.

В чествовании примут участие представители молодежных и общественных организаций, жители муниципалитета. Ведущий церемонии – депутат Мособлдумы, председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Аккредитация СМИ осуществляется до 17:00 5 августа по электронной почте: analitic@adm-vidnoe.ru, телефон 8 (495) 549-04-00.