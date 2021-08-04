РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Прием пациентов узкими специалистами в Архангельской амбулатории Красногорска организуют с сентября, сообщила и. о. главного врача Красногорской горбольницы №2 Патимат Ильясова.

Встреча руководителей лечебный учреждений с жителями прошла в администрации Красногорска в среду. Она была посвящена вопросам здравоохранения. На вопросы горожан ответили замглавы администрации Татьяна Квасникова, главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина, и. о. главврача Красногорской горбольницы №2 Патимат Ильясова и другие. Подобные встречи проводят каждую вторую и четвертую среду месяца.

«Были просьбы от жителей организовать консультации узких специалистов на базе Архангельской амбулатории. Совместно с администрацией поликлиники №2 мы приняли решение о том, что выездные консультации по предварительной записи будем организовывать ежемесячно», - сказала Ильясова.

Она добавила, что первая консультация состоится в сентябре, ее проведет невролог. В дальнейшем список специалистов планируют расширить.

В настоящее время в амбулатории ведут прием врачи: терапевт, педиатр, врач общей практики, фельдшер. Есть стоматологическая служба и физиотерапия.

Кроме того, на базе амбулатории функционирует дневной стационар на 2 койки.

«Были жалобы, что во время процедур пациентам неудобно лежать на кушетках. Мы изыскали возможность и заменили кушетки на полноценные кровати», - заключила Ильясова.