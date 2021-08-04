РИАМО - 4 авг. По требованию столичной прокуратуры в отношении нотариуса, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, возбуждено уголовное дело о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Алексея Баталова обманным путем потеряли свои доли в 4-комнатной квартире, а также в мастерской актера, еще в одной квартире и крупную сумму денег.

По результатам изучения материалов уголовного дела, прокуратура Центрального округа столицы потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, который сделал договоры пожизненного содержания с иждивением. На основании этих документов в собственность фигурантов дела перешли доля в квартире на ул. Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном пер. и мастерская актера.

В нарушение установленного порядка нотариальных действий специалист удостоверил подписи потерпевших на документах без их присутствия.

Расследование данного дела продолжается. Контроль за его ходом и результатами обеспечивается московской прокуратурой.