РИАМО - 4 авг. В районе дома 23 по улице Радио в Зеленограде водитель автомобиля «Лада Ларгус» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенка госпитализировали с ушибом и рваной раной подбородка.

Сотрудники московской Госавтоинспекции организовали проверку по факту данной дорожной аварии и установят все обстоятельства инцидента.

Водителей попросили быть внимательными при приближении к пешеходным переходам. Следует заранее уменьшить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.