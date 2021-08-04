РИАМО - 4 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией городского округа Реутов закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Медсис» на действия администрации на электронном аукционе при определении подрядчика на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

По итогам управление признало жалобу фирмы обоснованной, но администрация округа не согласилась с данным решением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Реутова в удовлетворении требований и подтвердил законность решения УФАС Подмосковья.