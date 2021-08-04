РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. В рамках губернаторской программы в деревне Каблуково Щелкова завершается строительство новой детской игровой площадки, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Работы еще не полностью завершены — остались последние штрихи, но желающих поиграть на детской площадке много.

Обустройство детской площадки было включено в план на 2020 год, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было перенесено на 2021 год.