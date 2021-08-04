РИАМО - 4 авг. В городском округе Истра погиб лось, пытавшийся перепрыгнуть через забор частного дома, животное напоролось брюхом на острые концы заборных стоек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В настоящее время инспекторы госохотнадзора Минэкологии выясняют обстоятельства инцидента.

«К сожалению, это не первый случай в нашей практике, когда дикое животное гибнет, пытаясь преодолеть забор. Лось или олень могут преодолеть ограждение даже двухметровой высоты, если оно не имеет заостренных элементов, но в случаях, подобных истринскому, забор становится смертельной ловушкой», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что подобные случаи могут быть чреваты административным наказанием, если выяснится, что ограждение было возведено с нарушениями норм безопасности. В любом случае материалы проверки будут переданы в Истринскую городскую прокуратуру.

«Я убедительно прошу жителей Подмосковья не устанавливать подобных ограждений. Копытное животное может попасть на придомовый участок, но риска для людей нет, и, если есть выход, его легко прогнать», – подчеркнул зампред.

Для защиты участка от проникновения животный вполне достаточно ограждения из сетки-рабицы или специальной лесной сетки – разновидности рабицы, которая имеет внизу мелкие ячейки, диаметр которых растет с высотой.