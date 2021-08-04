РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В гимназии №44 подмосковных Люберец создали спортивно-атлетический комплекс, сообщила заместитель начальника управления образованием Светлана Яковенко.

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий проверил готовность школы к новому учебному году.

«В рамках подготовки учреждений к учебному году были запланированы ремонтные работы. Основной акцент в гимназии №44 был сделан на благоустройство спортивного ядра. В школе обучаются дети с 5 по 9 класс со спортивным уклоном», - сказала Яковенко.

По ее словам, спортивное ядро было оборудовано атлетическим комплексом, создали баскетбольную и волейбольную площадки.