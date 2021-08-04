РИАМО - 4 авг. Бесплатные летние пешеходные экскурсии «Звенигородский Барбизон» состоятся 7 и 21 августа, они организованы Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гостей ожидает прогулка с экскурсоводом по окрестностям древнейшего Саввино-Сторожевского монастыря и возможность узнать интересную историю села Саввинская слобода, которое еще называют «Русским Барбизоном». В XIX веке здесь жили и отдыхали известные художники: Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Константин Коровин и Лев Каменев.

Неофициальное второе название село получило по аналогии с французским местечком Барбизон, вдохновлявшим многих французских пейзажистов и импрессионистов.

Экскурсия начинается в 14:00 и длится примерно 1,5 часа. Обязательная предварительная запись на экскурсию осуществляется по телефону: 8 (915) 393-55-65.

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