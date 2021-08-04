РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Аптечный пункт, расположенный в поликлинике №2 в военном городке Павшино подмосковного Красногорска, возобновил работу по просьбе местных жителей, сообщила и. о. главного врача Красногорской горбольницы №2 Патимат Ильясова.

Встреча руководителей лечебных учреждений с жителями прошла в администрации Красногорска в среду. Она была посвящена вопросам здравоохранения. Подобные встречи проводят каждую вторую и четвертую среду месяца.

«Мы постарались помочь жителям с решением тех вопросов, которые были озвучены на предыдущей встрече. Одним из главных был вопрос о возобновлении работы аптечного пункта на базе взрослой поликлиники №2», - сказала Ильясова.

Она отметила, что работу аптечного пункта приостанавливали в связи с тем, что на базе поликлиники действует КТ-центр для пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию.

В настоящее время работу пункта возобновили.