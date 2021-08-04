РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В Подольске с 9 по 11 августа пройдет неделя пляжного волейбола в рамках первенства округа, сообщается в группе «Подольская Федерация Волейбола [Official Group]» в соцсети «ВКонтакте».

На песочных площадках стадиона «Подолье» (микрорайон Львовский, ул. Новая, 36) с 9 по 11 августа состоится первенство округа по пляжному волейболу «Детская лига». Принять участие могут все желающие в возрасте 17 лет и младше.

Также в эти дни состоится благотворительная акция по сбору вещей и продуктов, организованная движением «Добромир».

Предварительные заявки нужно присылать на почту: volleypod@yandex.ru до 8 августа включительно.