РИАМО - 4 авг. Спасатели «Мособлпожспаса» помогли освободиться мужчине, который оказался зажат в ДТП на 65-м км федеральной трассы М-2 «Крым» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба ведомства.

В единую службу экстренной помощи системы-112 обратились очевидцы аварии, которые сообщили, что в результате попутного столкновения «Газели» и грузового автомобиля пассажира «Газели» зажало в кабине поврежденными конструкциями.

Прибывшие спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать пожара. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего пассажира.

После мужчину передали бригаде скорой помощи. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом обеих ног.