РИАМО - 4 авг. На курортах Черноморского побережья с начала летнего сезона отдохнули уже 7 тыс. детей из Подмосковья, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщает зампредседателя правительства области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Третья смена подошла к концу, а с 5 августа стартует итоговая 4 летняя смена, которую посетят еще 2 тыс. детей», – рассказала Каклюгина.

Она добавила, что в этом году в детских лагерях соблюдалась наполняемость в 75%. В прошлом году наполняемость составляла лишь 50%.

«Наши ребята уже успели отлично отдохнуть на побережьях Туапсе и Анапы, зарядились новыми силами к учебному году», - добавила Каклюгина.

Всего в этом году в различных форматах отдохнут более 440 тыс. детей из региона. Из них около 46 тыс. – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.