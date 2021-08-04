РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Горячую воду в ЖК «Новое Тушино» в деревне Путилково подмосковного Красногорска планируют включить в среду, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее в соцсетях сообщили, что жители ЖК «Новое Тушино» с 19 июля живут без горячей воды.

«В Путилкове в связи с образовавшейся задолженностью по услуге «газоснабжение» АО «Мособлгаз» ограничил подачу газа на модульную котельную ООО «Теплосервис-М», в связи с чем котельная не смогла в срок выйти из планово-профилактических работы. Достигнута договоренность о возобновлении подачи ГВС потребителям со среды, 4 августа», - говорится в сообщении.