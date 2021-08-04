РИАМО - 4 авг. Ремонтные работы планируют завершить до сентября на участке Егорьевского шоссе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Таким образом, в текущем году отремонтируют 27 км Егорьевского шоссе на территории Шатуры и Раменского округа. Там уже успели заменить асфальт, нанести разметку на участках шоссе в Шатуре. А на территории Раменского продолжается ремонт более 20 километров дороги.

«Егорьевское шоссе является одной из основных вылетных региональных дорог Подмосковья. В программу ремонта вошли наиболее проблемные участки шоссе с высокой интенсивностью движения, в том числе маршруты следования общественного транспорта. В результате ремонта участков Егорьевского шоссе ежедневный проезд станет комфортнее для более 30 тыс. автомобилистов», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках ремонта меняют старое асфальтобетонное покрытие на новое, отсыпают материалом обочины и обновляют дорожную разметку. На Егорьевском шоссе при устройстве покрытия применяют износоустойчивую асфальтобетонную смесь ЩМА-20, которая позволяет увеличить межремонтные сроки и обеспечить комфортный проезд для водителей.