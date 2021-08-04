РИАМО - 4 авг. Водителя автобуса, столкнувшегося с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в новой Москве, задержали. В ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС.

«С ним будут проведены все необходимые процедуры, в том числе медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

По данным Госавтоинспекции столицы, в медучреждения госпитализировали 7 пассажиров автобуса, пострадавших в дорожной аварии. Остальные ехать в больницу отказались.

Движение на месте ДТП восстановлено. Ход и результаты проверки по факту ДТП находятся на контроле у прокуратуры города.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>