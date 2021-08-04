РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Ремонтные работы на паропроводе в котельной предприятия «Бецема» в подмосковном Красногорске планируют завершить в среду, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее сообщалось, что подача горячей воды от котельной была прекращена 29 июля по причине образовавшейся утечки на паропроводе на выходе из котельной. Без горячего водоснабжения остались 23 многоквартирных дома по улице Вокзальной, а также школа №9 и два детских сада.

«Работа котельной «Бецема» остановлена в связи с образовавшейся утечкой на паропроводе на выходе из котельной. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Завершить их планируется в среду, 4 августа», - говорится в сообщении.