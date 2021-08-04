РИАМО - 4 авг. В столице закрылся прием заявок от граждан на тестирование виртуальной карты «Тройка», так как набралось нужное число участников, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

За 5 часов с момента объявления о тестировании принять участие в нем захотели больше 1 тыс. человек.

«Это значит, что больше тысячи человек смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать эту крутую технологию», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время фокус-группа будет расширена. Кроме того, будут добавлены новые функции и билеты.

Ранее столичное метро объявило поиск тест-драйверов, которые смогут протестировать виртуальную карту «Тройка», загруженную в смартфон. Всего набирали 500 тестировщиков. Для открытого теста будут доступны абонементы карты «Единый» на 30 дней.