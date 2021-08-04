РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Два детских сада и пристройку к школе планируют построить в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Комитетом выданы градостроительные планы земельных участков.

«Согласно выданным ГПЗУ в поселке Нагорное запланировано строительство детского сада площадью порядка 9 тыс. кв. м на 510 мест. Также в Мытищах на улице Колпакова может появиться дошкольное образовательное учреждение площадью 2,6 тыс. кв. м на 150 мест. Начало реализации этих двух объектов запланировано на 2022 год», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, на улице Октябрьской на земельном участке площадью порядка 7 тыс. кв. м планируется сделать трехэтажную пристройку к школе №12.

Он добавил, что с начала 2021 года выдано 6 993 ГПЗУ под объекты нежилого назначения, из них 256 градпланов - для объектов социального назначения, что составляет 3,6% от общего количества.