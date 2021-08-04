РИАМО - 4 авг. Начались работы по обустройству инфраструктуры для запуска общественного транспорта к индустриальному парку «Индиго», расположенному между Киевским и Калужским шоссе в новой Москве, сообщает пресс-служба департаменты капремонта Москвы.

«Индиго» - современный комплекс с офисами, складами и производствами в деревне Николо-Хованское поселения Сосенское. Сейчас там формируется новый центр деловой активности, а следовательно растет количество сотрудников различных компаний. По предварительным расчетам, в «Индиго» будут трудиться до 12 тыс. человек.

Участок, где планируют обустроить инфраструктуру, составляет 3 км. На сегодняшний день там практически нет тротуаров, освещение недостаточное, а контрастного освещения на переходах нет вообще. На участке трассы нет павильонов, парковки размещены хаотично, а дорожное покрытие частично разрушено.

Необходимо расширение проезжей части, так как на нескольких отрезках пути ее недостаточно для безопасного проезда общественного транспорта. В ходе работ ее расширят с 6,5 до 7,5 м, а покрытие проезжей части заменят.

Для пешеходов вдоль дороги обустроят новые тротуары, пешеходную зону от дороги отделят бордюрами на протяжении 11,2 тыс. м. Также на участке разобьют газон общей площадью 47,7 тыс. кв. м, а осенью высадят деревья и кустарники.

По пути следования автобусов установят 11 остановочных павильонов. Их обустроят беспроводной связью и зарядными устройствами для гаджетов.

Для улучшения видимости на участке установят 185 новых фонарей с энергосберегающими лампами. А в конечно точке маршрута сделают отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

Кроме того, запанировано провести работы по реконструкции МКАД в районе 38 км. К действующей дороге добавится переходно-скоростная полоса шириной 3,75 м, чтобы съезд на внешнюю сторону МКАД с улицы Павла Фитина стал удобнее.

Работы планируют завершить в сентябре 2021 года.