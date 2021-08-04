РИАМО - 4 авг. Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков опроверг информацию о положительном влиянии кефира и свеклы на здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает Федеральной агентство новостей.

Для того, чтобы кефир принес пользу организму, его нужно употреблять ежедневно в течение нескольких лет.

Врач на своем YouTube-канале согласился, что свекла несет в себе пользу для человека, но с сосудами она никак не связана. Свекла помогает очищать кишечник с помощью клетчатки и пектина, которые содержатся в ее составе.

Кефир может позитивно повлиять на здоровье кишечника, продукт поддерживает в норме его микрофлору. Максимальную пользу приносит продукт третьего дня, пояснил специалист.