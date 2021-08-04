РИАМО - 4 авг. В Пушкине перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, а также в съемке порнографических материалов с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Его обвиняют по статьям 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», 131 УК РФ «Изнасилование», 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

По данным следствия, в 2020-2021 годах 64-летний мужчина систематически совершал преступления против половой неприкосновенности 12-летней дочери своей сожительницы. Все происходящее он фотографировал и снимал, данные материалы он затем отправил своему знакомому.

В ходе расследования специалисты провели значительный объем работы: произведено свыше 10 осмотров, более 20 допросов, получены заключения различных экспертиз, среди которых искусствоведческая-культуроведческая, комплексные сексолого-психолого-психиатрические, а также судебно-медицинские.

Все доказательства, собранные по данному уголовному делу, а также заключения экспертиз легли в основу обвинения. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.