РИАМО - 4 авг. 17-этажный многоквартирный дом построят в Жуковском в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» для переселения 238 жителей аварийных домов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание расположится на улице Гагарина, дом 81/1. В новостройку переселят жителей аварийных домов, расположенных по следующим адресам: г. Жуковский, улица Мичурина, дома №№6, 8, 10, улица Клубная, дом 9, кор.1 и кор.3, улица Чапаева, дома №№2/22, 4, 6.

Всего будет расселено 108 аварийных помещений общей площадью более 4,1 тыс. кв. м. Переселение планируется в 2023 году.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».