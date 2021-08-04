РИАМО - 4 авг. Сотрудники правоохранительных органов в столице пресекли деятельность банды, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По данным следствия, члены банды создали в Москве кредитную организацию без лицензии на банковскую деятельность. Деньги клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

За время деятельности банды было обналичено около 500 млн рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 65 млн рублей.

Во время обысков в офисах незаконной кредитной организации и в домах участников преступной группы удалось обнаружить печати организаций, электронные ключи от системы «банк-клиент», жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий один из фигурантов попытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив их в окно», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что сейчас трем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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