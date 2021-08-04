РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. Несовершеннолетний пассажир пострадал в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств произошло 3 августа в 00:26 на 10 километре автодороги «Свердловский – М7 – Волга». В одном из авто находился несовершеннолетний пассажир.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил ранения, ему оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.