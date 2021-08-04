РИАМО - 4 авг. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели ребенка на Москве-реке, упавшего с катера во время катания мужчины на вейкборде, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 13 июня 2021 года. Обвиняемый перевозил на борту маломерного судна мальчика без спасательного жилета. За катером ехал мужчина на вейкборде.

В результате резкого маневра судна ребенок упал за борт и попал под винт. Несмотря на медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось.

Судоводитель свою вину полностью признал. Уголовного дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека) направили в суд для рассмотрения.