РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Жители Подольска могут передать сухие корма и наполнители приюту для животных до 9 августа в рамках акции «Счастливый хвост», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках благотворительной акции «Счастливый хвост» проводится сбор гуманитарной помощи частному приюту для бездомных животных. Принять участие могут все желающие. Для этого можно принести: сухие корма для собак и кошек; крупы (рис, гречка, геркулес, масло подсолнечное); консервы, витамины, лакомства и паучи; наполнители для кошачьего туалета; пеленки и постельное белье.

Сбор проводится до 9 августа по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Ульяновых, дом 1 (Молодежный центр «Максимум»). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-64-79.