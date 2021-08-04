РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Автоматизированную систему по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха установили на Быковской улице в Подольске, она будет работать круглосуточно и в ежедневном режиме. Об этом сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Автоматизированную систему мониторинга загрязнения воздуха находится на территории школы №21 на Быковской улице.

«Это автоматизированная система экомониторинга, которая позволяет определять загрязнение атмосферного воздуха и определяет 10 параметров. Реализация проекта была осуществлена по просьбе жителей благодаря правительству Москвы и правительству Московской области. В силу того, что горожане жаловались на загрязнение воздуха в районах вблизи промзоны «Северная», было решено систему установить именно по данному адресу», - сказал Скобенников.

В настоящее время данная установка работает в тестовом режиме, а к концу года она будет передавать данные по мониторингу воздуха в ежедневном режиме. Следить за ними смогут все желающие. Более того, в случае, если будут выявлены нарушения, данные будут автоматически передаваться в эконадзор и оперативно будут проводиться необходимые проверки и приниматься соответствующие решения.

«Всего в Московской области таких аппаратов установлено 10, и один из них находится в городском округе Подольск», - пояснил Скобенников.