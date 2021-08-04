РИАМО - 4 авг. Московский городской суд рассмотрел апелляцию защитника Валерии Башкировой, которая сбила на пешеходном переходе 3 маленьких детей, об изменении меры пресечения и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

19 июля Тверской районной суд изменил виновнице ДТП меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 16 сентября.

Башкирова обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

16 июля девушка за рулем иномарки сбила на пешеходном переходе троих маленьких детей, двое из которых скончались в больнице.

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