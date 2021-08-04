РИАМО - 4 авг. Российские горнолыжные курорты продолжат пользоваться популярностью даже после открытия границ, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Красная поляна, весь горный кластер Краснодарского края - это будет, скорее всего, лидер. Да и все наши горнолыжные направления будут пользоваться спросом. Это не зависит от открытия зарубежных курортов. Прогнозировать открытие других горнолыжных стран Европы или Азии сейчас очень сложно», — сказала Ломидзе на пресс-конференции.

Она добавила, что также сохранится спрос на регионы России и зимний Байкал, если туда продолжат летать чартерные рейсы.

Кроме того, система кэш-бэк с 1 октября по 24 декабря продолжит работать. С помощью программы туристы смогут приобрести тур и вернуть 20% его стоимости. ​

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