РИАМО - 4 авг. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата, передает ТАСС.
По его мнению, политика учета углеродного следа в РФ и других странах в будущем может распространиться на животноводство.
По его словам, климатическая повестка в будущем может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в данной сфере.
Он также привел в пример углеродный налог, который ранее ввели в ЕС. При этом российские власти, по словам эксперта, не предполагали, что это произойдет так быстро.
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