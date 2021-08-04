РИАМО - 4 авг. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата, передает ТАСС.

По его мнению, политика учета углеродного следа в РФ и других странах в будущем может распространиться на животноводство.

«По мере того, как температура (на планете - ред.) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал Песков в ходе проектно-образовательном интенсива «Архипелаг 2121».

По его словам, климатическая повестка в будущем может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в данной сфере.

Он также привел в пример углеродный налог, который ранее ввели в ЕС. При этом российские власти, по словам эксперта, не предполагали, что это произойдет так быстро.

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