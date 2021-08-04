РИАМО - 4 авг. Бюст президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского планируют установить на территории учебного учреждения, сообщил корреспонденту РИАМО доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ Григорий Прутцков.

«Уже подготовлен бюст Ясена Николаевича. Он будет установлен на факультете. Место еще не выбрано», - сказал Прутцков.

Он отметил, что осенью следующего года - ко дню рождения Засурского - в его кабинете планируют открыть мемориальный музей. Он будет доступен для посещения.

«Память Ясена Николаевича будет увековечена и музеем, и памятником. Главное, что он останется в наших сердцах», - заключил Прутцков.

Он отметил, что прозвучавшая идея дать факультету имя Ясена Засурского вызывает ряд вопросов, в том числе юридических.

«Я не знаю, как бы он сам к этому отнесся. Думаю, что он бы посмеялся над этим. Он был человек ироничный. Его как-то наградили орденом за заслуги перед Отечеством. Я попросил показать его, дать подержать в руках. Говорю: «Ясен Николаевич, это ваша высшая награда». Он ответил: «Ерунда, моя высшая награда - любовь студентов», - заключил Прутцков.

Засурский скончался 1 августа в Москве. Ему был 91 год. На журфаке МГУ Засурский работал с момента его основания в 1952 году, а также возглавлял факультет с 1965 по 2007 годы.