РИАМО - 4 авг. В деревне Бунятино на территории Яхромской поймы Дмитровского округа 6 августа планируется провести День картофельного поля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Мероприятие будет проходить вблизи самого крупного производителя картофеля, в центре картофелеводства Подмосковья. Выставка в открытом поле станет платформой для профессионалов отрасли», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что выставка охватит всю производственную цепочку, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки до очистки, транспортировки, погрузки, переработки и хранения.

Организатором Дня картофельного поля выступает ведущее предприятие региона «Дмитровские овощи» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В рамках Дня поля планируется демонстрация опытных делянок сортов картофеля семенных компаний, производителей средств защиты растений и удобрений. Также гостей и участников ждет показ в поле технических новинок, обзорная экскурсия по полям агрофирмы «Бунятино» с посещением производственной площадки по хранению и переработке овощей и картофеля», - уточнил министр.

Он добавил, что также будет организована работа на стендах, обсуждение и презентации новых технологических и технических решений компаний, которые принимают участие в мероприятии, общение с представителями Картофельного союза России.

Кроме того, любой желающий сможет принять участие в турнире по скоростной очистке картофеля, а еще для гостей проведут технические и технологические викторины и конкурсы по теме картофелеводства.