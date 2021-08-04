РИАМО - 4 авг. Более 10 тыс. арендаторов на 248 рынках Подмосковья проинвентаризированы в ходе первого этапа реализации налоговыми органами отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, сообщает пресс-служба управления ФНС России по Московской области.

Постоянный мониторинг информации о величине выручки с каждого торгового места позволил выявить определенные риски у налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на рынках и торговых пространствах региона.

Только в июне установлено, что 54 налогоплательщика не имеют зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ) по месту осуществления деятельности, 895 — зарегистрировали ККТ, но не применяют ее, а у 1750 налогоплательщиков установлены необоснованно низкие транзакции, прошедшие через ККТ. Таким участникам рынка предложено пересмотреть принципы своей работы и скорректировать учтенную выручку.

В рамках следующего этапа проекта налоговые органы Московской области проведут проверки тех предпринимателей, которые после полученных разъяснений продолжают вести бизнес с высокой долей риска нарушения действующего законодательства.

Проводимая налоговыми органами работа побудила многих представителей бизнеса пересмотреть модель поведения на рынках и торговых пространствах — с 1 февраля 2021 года рост парка ККТ в этой сфере составил 2794 единицы, новых пользователей — 925.

Цель отраслевого проекта — создание равных конкурентных условий в этом сегменте торговли за счет правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.