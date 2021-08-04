РИАМО - 4 авг. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали на Олимпиаде в Токио, сообщает Федеральное агентство новостей.

В финале спортсменки показали произвольную программу «Пауки». Награда синхронисток стала 14-м золотом в копилке российской команды.

После победы в дуэтном выступлении Ромашина оказалась самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Она получила шестую золотую медаль на Олимпиаде.

Спортсменки из России занимали первое место после итогов произвольной программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов. Ранее Колесниченко один раз становилась олимпийской чемпионкой.

Также девушки имеют множество побед на чемпионатах мира и Европы.

Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа.