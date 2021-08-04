РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Инициативные жители ЖК «Самолет» Люберец провели уборку лесопарковой зоны вблизи реки Пехорки, собрав 68 мешков с отходами, сообщает пресс-служба регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Уборка прошла в рамках социального проекта «Отдыхайте чисто». Жители подготовили мешки и перчатки, а к регоператору обратились за помощью с вывозом отходов. В результате установленный 8-кубовый бункер был заполнен целиком – в него сложили 68 мешков.

В компании также напомнили о правильном разделении отходов.

Для строительного мусора надо заказывать бункеры у лицензированных компаний – в этом случае отходы попадут на комплекс переработки или специализированную площадку безопасного размещения. Старые автомобильные шины можно сдать на утилизацию в специальные контейнеры, пункты приема шиномонтажа или на площадки «МегаБак».