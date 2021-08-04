РИАМО - 4 авг. В Московской области реализуется самая масштабная программа по капитальному ремонту в РФ, в нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов. На сегодняшний день в подмосковных домах установлено 314 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Цифровые технологии вывели общественный контроль на новый уровень. С помощью видеонаблюдения можно следить за ходом работ, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ из офиса на видеостене, куда транслируется изображение со всех объектов в режиме онлайн.

«Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для производства работ по капитальному ремонту кровель и фасадов на территории Московской области. На сегодняшний день видеонаблюдение — это важное средство визуализации контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Данная опция абсолютно бесплатная и не требует никаких затрат для жителей многоквартирных домов. Ознакомиться с перечнем адресов, на которых установлены камеры можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в Разделе «Карта».

«Жители Подмосковья уже оценили эффективность данной инициативы. Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.