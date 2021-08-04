РИАМО - 4 авг. С места ДТП на Боровском шоссе вертолетом эвакуировали мужчину с различными травмами в специализированное лечебное учреждение, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая контролировала его состояние.

Пять пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

ДТП произошло в новой Москве днем в среду. Автобус двигался по 750 маршруту. В результате столкновения пострадали 10 человек, у беременной предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.

У водителя автобуса стаж работы 30 лет. Перед выходом на рейс он прошел медосмотр. На момент аварии в автобусе находилось более 30 человек.

Одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

На место происшествия незамедлительно были высланы пожарно-спасательные подразделения ГКУ «ПСЦ», ГУ МЧС России по Москве и ФГКУ «Центроспас». На место происшествия прибыли 8 бригад скорой помощи для осмотра пострадавших и санитарный вертолет ГКУ «МАЦ».