РИАМО - 4 авг. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Боровском шоссе возросло до 11 человек. 7 из них госпитализированы, сообщает столичный Дептранс.

Авария произошла в среду в 12:30. Столкнулись грузовик и автобус маршрута №750.

Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

По данным ГИБДД, предварительная причина ДТП — водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, точная причина будет определена по итогам следственных мероприятий.

Водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В «Мосгортрансе» он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр.

Столичные полиция и прокуратура назначила проверку.

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