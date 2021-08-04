РИАМО - 4 авг. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Боровском шоссе возросло до 11 человек. 7 из них госпитализированы, сообщает столичный Дептранс.
Авария произошла в среду в 12:30. Столкнулись грузовик и автобус маршрута №750.
Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.
По данным ГИБДД, предварительная причина ДТП — водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, точная причина будет определена по итогам следственных мероприятий.
Водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В «Мосгортрансе» он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр.
Столичные полиция и прокуратура назначила проверку.
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