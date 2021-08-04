РИАМО - 4 авг. Отделение реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, начало работу в Солнечногорской областной больнице. Оно рассчитано на 12 коек, сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Помимо коек круглосуточного пребывания в отделении предусмотрены процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинет физиопроцедур и медицинского массажа.

«Covid-19 опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация. Новое реабилитационное отделение в Солнечногорске оснащено современным медицинским оборудованием, специалисты прошли необходимое обучение», - сказала Стригункова.

Она добавила, что сейчас на территории региона работают 3 таких отделения для взрослого населения. В планах открытие еще 5.

Пациенты отделения в Солнечногорске могут пройти курс по восстановлению легких, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и других систем. Попасть в отделение могут жители Подмосковья по направление лечащего врача.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4302 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии болезнь победили 1 374 447 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 589 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 517 больных. В Москве - 2 502.

- Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Активный ингредиент растения может вступать в реакцию с S‑белком коронавируса.

- Около 42 тыс пожилых москвичей получили наборы «С заботой о здоровье». Жители Северо‑Восточного округа стали самыми активными участниками акции.

- Стало известно, когда доноры смогут сдавать кровь после вакцинации от Covid‑19. В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации населения.

- Попова назвала ситуацию с Covid‑19 в России напряженной: