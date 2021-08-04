РИАМО - 4 авг. В течение 5 лет в ТиНАО планируют в два раза увеличить число рабочих мест. Этот показатель может превысить отметку в 500 тыс., сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Ежегодно в новых округах вводится 15-20 тыс. новых рабочих мест, при этом мы видим, что тренд на возведение коммерческой недвижимости будет сохраняться. По итогам этого года в ТиНАО планируется ввести более 570 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что с 2012 года число мест приложения труда в ТиНАО увеличилось втрое – с 84,8 до 267 тыс.

«Исходя из сегодняшней динамики, по нашим оценкам, к 2026 году новая Москва будет располагать 574 тыс. рабочих мест», – уточнил Бочкарев.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, такое положение на рынке труда в ТиНАО достигнуто благодаря многолетним усилиям городских властей и застройщиков по созданию новых рабочих мест.

«Эта задача была и остается приоритетной. Только ее планомерное выполнение обеспечивает устойчивый рост социально-экономического потенциала ТиНАО, благосостояния жителей», – подчеркнул Жидкин.

Как напомнил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, создание новых рабочих мест в ТиНАО полностью отвечает интересам местных жителей, которые получают возможность работать недалеко от дома.

«Сегодня для нас крайне важно защитить эту позитивную тенденцию, чтобы новая Москва оставалась самой активно развивающейся территорией не только в столице, но и в стране, а главное, чтобы это развитие было комплексным», – подчеркнул Саблин.

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