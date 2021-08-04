РИАМО - 4 авг. Для удобства бизнесменов в Московской области начали выдавать льготные заемы удаленно, первым стал предприниматель из Реутова, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Такую возможность предоставил Московский областной фонд микрофинансирования. Предприниматели могут в электронном виде подать заявку и подписать договор займа.

Первым предпринимателем, получившим заем без личного посещения офиса фонда, стал ИП Рахманин В.В. из Реутова. Бизнесмен подал заявку на заем по программе «Начни свое дело», воспользовавшись системой электронного документооборота ЭДО Контур-Диадок. Деньги он планирует направить на покупку оборудования для обработки текстильных изделий и запуска бизнеса по изготовлению оригинальной одежды с использованием метода трафаретной печати.

«Положительное решение по моей заявке фонд принял в течение недели. Мне позвонил менеджер и, сообщив о решении, рассказал о возможности подписать договор займа удаленно», - сказал Рахманин.

Через некоторое время он получил подписанный со стороны фонда договор, который в ответ подписал своей электронной подписью. Деньги по займу пришли в этот же день.

«С 1 июля подмосковный фонд микрофинансирования начал прием заявок на займы в электронном виде с использованием электронной подписи, что позволило подмосковным предпринимателям существенно сократить время на поездки. Таким образом, мы видим, что это упростило работу с документами и процедуру получения льготного займа в целом», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.