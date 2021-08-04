РИАМО - 4 авг. Комплекс бассейнов в новом павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка начали заполнять водой. Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы системы биохимической очистки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Всего в павильоне размещены 5 бассейнов – вольеров для морских животных. Общий их объем составляет свыше 9,5 тыс. куб. метров.

Новый павильон в зоопарке начали строить в 2020 году. Это 3-этажное здание с комплексом бассейнов и помещений, где будут содержаться редкие виды морских животных. Среда в вольерах будет максимально приближена к природной. При обустройстве комплекса учитываются международные правила и нормы содержания животных.

«Данный объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных среди подобных объектов», – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Завершить строительство планируют до конца текущего года.

В это же время идет строительство дополнительного входа и реконструируется пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, который соединяет «старую» и «новую» территории Московского зоопарка.